Challenger Gran Canaria 2021, Lorenzo Musetti cede in due ad Alex Molcan negli ottavi di finale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Notte fonda per Lorenzo Musetti. L'azzuro esce di scena, a sorpresa, contro il n.308 del mondo Alex Molcan negli ottavi di finale del Challenger Gran Canaria 2021, in Spagna. Il n.115 del mondo è stato sconfitto con il punteggio di 7-6 (5) 7-6 (4), perdendo tante occasioni per dare un connotato diverso al match e rimediando una sconfitta amara in 2 ore e 7 minuti di gioco. Nel primo set l'avvio non è favorevole al nativo di Carrara: indietro di un break e 0-3. Il nostro portacolori, però, ha il merito di resettare e di iniziare a macinare il suo tennis. Musetti, infatti, ribalta lo score in proprio favore, conquistando due break nel quinto e settimo gioco e andando a servire per il set ...

