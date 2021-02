Carles Perez: 'Il mio gol un segnale. Adesso testa al Milan' (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che ha battuto anche nella gara di ritorno il Braga qualificandosi così per la fase successiva di Europa League. I giallorossi hanno superato i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che ha battuto anche nella gara di ritorno il Braga qualificandosi così per la fase successiva di Europa League. I giallorossi hanno superato i ...

OfficialASRoma : Triplice fischio! 2-0 all'andata, 3-1 al ritorno! ?? @EdDzeko ?? Carles Perez ?? @Mayoral_Borja Siamo agli o… - OfficialASRoma : 72': rigore per noi dopo un fallo su Carles Perez, ma Pellegrini angola troppo dal dischetto e calcia fuori #RomaBraga 1-0 #UEL - OfficialASRoma : 3? Carles Perez prende il posto di @OfficialEl92 #RomaBraga 1-0 #UEL - ilRomanistaweb : 'Sono qui per aiutare la squadra. Ora testa al Milan. Abbiamo vinto con lo stesso atteggiamento dell'andata, siamo… - nonstop9981 : Roma, tris al Braga in scioltezza ma preoccupa il k.o. di Dzeko -