Caravaggio, oltre 200 alberi per ricordare le vittime del Covid (Di giovedì 25 febbraio 2021) È iniziata nei giorni scorsi a Caravaggio la piantumazione del memoriale “Fronde di memoria” a ricordo dei cittadini vittime del Covid. In prima linea a seguire i lavori di messa a dimora degli alberi c’è il sindaco Claudio Bolandrini. “Saranno poco più di 200 gli alberi che ricorderanno vicino il Cimitero, nelle vie Serenissima, De Amicis e Marie Curie le persone care che ci hanno lasciato lo scorso anno – spiega il primo cittadino -. Il numero è simbolico perché non abbiamo certezza di quanti dei 228 decessi registrati nel 2020 siano riconducibili al Covid, dal momento che non per tutti e solo tardivamente vi è stata la disponibilità di tamponi”. Non un monumento, ma filari di carpini, querce, ippocastani, peri e altre essenze per celebrare la vita con la vita. “La memoria deve avere ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) È iniziata nei giorni scorsi ala piantumazione del memoriale “Fronde di memoria” a ricordo dei cittadinidel. In prima linea a seguire i lavori di messa a dimora deglic’è il sindaco Claudio Bolandrini. “Saranno poco più di 200 gliche ricorderanno vicino il Cimitero, nelle vie Serenissima, De Amicis e Marie Curie le persone care che ci hanno lasciato lo scorso anno – spiega il primo cittadino -. Il numero è simbolico perché non abbiamo certezza di quanti dei 228 decessi registrati nel 2020 siano riconducibili al, dal momento che non per tutti e solo tardivamente vi è stata la disponibilità di tamponi”. Non un monumento, ma filari di carpini, querce, ippocastani, peri e altre essenze per celebrare la vita con la vita. “La memoria deve avere ...

