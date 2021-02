Borat | l' addio di Sacha Baron Cohen al personaggio | É diventato troppo pericoloso

(Di giovedì 25 febbraio 2021)non interpreterà piùin film futuri perché per lui questo lavoro è. Nonostante il successo riscosso dal sequel diha annunciato che non interpreterà più il giornalista kazako in film futuri perché èha annunciato l'intenzione di non proseguire il franchise dinel corso di un'ospitata all'Entertainment Tonight dichiarando: "É. In un paio di occasioni ho dovuto indossare il giubbotto ...

Movieplayer.it

Sacha Baron Cohen non interpreterà più Borat in film futuri perché per lui questo lavoro è diventato troppo pericoloso. Nonostante il successo riscosso dal sequel di Borat, Sacha Baron Cohen ha annunc ...