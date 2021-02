Assegni familiari e maternità 2021: rivalutazione importi, nota Inps (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con la circolare n. 36 del 24 febbraio 2021, l’Inps ha ufficializzato la rivalutazione degli importi riguardante gli Assegni familiari e il contributo di maternità. Nella premessa l’Istituto di previdenza informa che il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio ha reso noto che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare nel 2021 sulle prestazioni sopraccitate è pari al -0,3%. Come ricorda la Legge di Bilancio 2016, per quanto riguarda la rivalutazione sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione dei rapporti non può essere inferiore a zero. Dunque, nonostante il segno ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con la circolare n. 36 del 24 febbraio, l’ha ufficializzato ladegliriguardante glie il contributo di. Nella premessa l’Istituto di previdenza informa che il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio ha reso noto che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare nelsulle prestazioni sopraccitate è pari al -0,3%. Come ricorda la Legge di Bilancio 2016, per quanto riguarda lasulle prestazioni assistenziali e previdenziali, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione dei rapporti non può essere inferiore a zero. Dunque, nonostante il segno ...

MilaniRo_HR : Assegni familiari e maggiorazione con componenti inabili, chiarimenti #Inps: - PensioniOggi : Assegni familiari, Importi al palo nel 2021 per l'assenza di inflazione - imy20082015 : @INPS_it buonasera mia sorella ha fatto una domanda per assegni familiari per poste italiane e hanno accettato la d… - enki1965 : @matteosalvinimi Per i disabili più che dare priorità nelle vaccinazioni serve: Utilizzare il reddito ISEE per l'au… - Roma79Luca : @INPS_it Dicono le stesse cose il cool center. Degli assegni familiari 2019/2020 ancora niente,?? non si sa più un cazzo qui -

Ultime Notizie dalla rete : Assegni familiari Assegni familiari, Importi al palo nel 2021 per l'assenza di inflazione Nessuna rivalutazione per gli assegni erogati quest'anno dai comuni a favore delle famiglie in ... Assegno nucleo familiare L'assegno spetta ai nuclei familiari su richiesta da presentare al comune di ...

Pensioni: a rischio il pagamento di marzo. Ecco per chi ...ogni anno l' Inps provvede ad effettuare un controllo ed entro il 1° marzo i percettori di assegni ... se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'...

Assegni familiari erogati dai Comuni: invariati gli importi 2021 QuiFinanza Con la pandemia cresce anche l’emergenza casa Indagine del Comune sulle famiglie che partecipano ai bandi degli alloggi popolari: all’ultima selezione Erp sono state 394, di cui 336 in graduatoria ...

Contributi per l’affitto, 6 su 10 sono assegnati a italiani L’anno scorso i fondi sono stati erogati a 171 dei 456 partecipanti al bando regionale. I canoni di libero mercato tra 600 e 800 euro ...

Nessuna rivalutazione per glierogati quest'anno dai comuni a favore delle famiglie in ... Assegno nucleo familiare L'assegno spetta ai nucleisu richiesta da presentare al comune di ......ogni anno l' Inps provvede ad effettuare un controllo ed entro il 1° marzo i percettori di... se previsto, dei) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'...Indagine del Comune sulle famiglie che partecipano ai bandi degli alloggi popolari: all’ultima selezione Erp sono state 394, di cui 336 in graduatoria ...L’anno scorso i fondi sono stati erogati a 171 dei 456 partecipanti al bando regionale. I canoni di libero mercato tra 600 e 800 euro ...