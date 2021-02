Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi nel 2007: le ossa ritrovate a Palermo non sono loro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sembrava essere ad un passo dalla verità sulla scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio di cui non si ha più alcuna notizia da ben 14 anni; una risoluzione che sembrava annidarsi in quel ritrovamento avvenuto all’inizio dello scorso gennaio quando al fondo della Diga Garcia, nel comune di Contessa Entellina (Palermo) erano stati resti umani: oggi però la conferma che quelle ossa umane non possano appartenere a padre e figlio. Antonio e Stefano Maiorana: un silenzio lungo 14 anni In relazione agli esiti che arrivano dal laboratorio di Messina, i resti umani ritrovati all’inizio del gennaio scorso a Palermo, nella Diga Garcia, non ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sembrava essere ad un passo dalla verità sulla scomparsa didi cui non si ha più alcuna notizia da ben 14 anni; una risoluzione che sembrava annidarsi in quel ritrovamento avvenuto all’inizio dello scorso gennaio quando al fondo della Diga Garcia, nel comune di Contessa Entellina () erano stati resti umani: oggi però la conferma che quelleumane non pno appartenere a: un silenzio lungo 14 anni In relazione agli esiti che arrivano dal laboratorio di Messina, i resti umani ritrovati all’inizio del gennaio scorso a, nella Diga Garcia, non ...

FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Resti umani alla diga Garcia: Non sono di Antonio e Stefano Maiorana. A chi appartengono? Lo escludono gli esami del… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Resti umani alla diga Garcia: Non sono di Antonio e Stefano Maiorana. A chi appartengono? Lo escludono gli esami del… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: Resti umani alla diga Garcia: Non sono di Antonio e Stefano Maiorana. A chi appartengono? Lo escludono gli esami del… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Resti umani alla diga Garcia: Non sono di Antonio e Stefano Maiorana. A chi appartengono? Lo escludono gli esami del… - chilhavistorai3 : Resti umani alla diga Garcia: Non sono di Antonio e Stefano Maiorana. A chi appartengono? Lo escludono gli esami d… -