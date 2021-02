Antonio Catricalà | perché si è suicidato e qual era il suo rapporto con Draghi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato trovato morto ieri poco dopo le 9 del mattino sul terrazzo di casa. La moglie ha chiamato subito la polizia. Era circolato il suo nome come sottosegretario per il nuovo governo. Ma aveva ...

renatobrunetta : Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio #Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo h… - EnricoLetta : Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa di Antonio #Catricalà. ??. - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - PasqualeTotaro : RT @paolorm2012: Antonio Catricalà morto suicida: l'ex Garante Antitrust si è sparato nella sua abitazione a Roma - AntonioBaldas18 : RT @FurlanAnnamaria: Una notizia triste che lascia sgomenti la morte di Antonio #Catricalà un uomo che ha dedicato, con passione, la sua vi… -

Soltanto sei giorni fa era stato nominato presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto grandi infrastrutture , ieri, 69 anni, presidente del Cda della società Aeroporti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, si è suicidato sul balcone del suo appartamento ...È uno dei passaggi più significativi dell'ultima relazione, dieci anni fa, diquale presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, forse più nota come Antitrust. ...