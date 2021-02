Almanacco del 25-02-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 25 febbraio 2021)del giorno ci siamo a giovedì giovedì 25 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cesareo una variante di vedere tratto provvedimenti dal latino Cesari es capelli Zazzara secondo un’altra interpretazione il nome verrebbe dal latino cesus con il significato di nato da parto cesareo una terza derivazione proposte dall’etrusco alzar Che significa grande dice il proverbio ricchezza di nottata o fortunato rubata sono nati oggi Carlo Goldoni Teo Teocoli De Laurentiis e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Roger Dai gli auguri di oggi dove sono dove sono Non ce li abbiamo Ma stai scherzando Non è nato nessunoMa che davvero davvero abbiamo a fare gli auguri allora immediatamente a Valentina Davide Manuela i più rapidi a raggiungerci Oggi sono stati Ivy Angela Jessica Buona giornata ciascuno di voi con voi andiamo a fare ...

GROSSETO " Giovedì 25 febbraio , san Nestore vescovo martire, Giornata sensibilizzazione molestie ai cammelli, il sole sorge alle 6.59 e tramonta alle 17.56.