Weekend con primi cenni di cambiamento meteo, dopo strapotere anticiclone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un anomalo anticiclone caldo ha occupato non solo il Mediterraneo, ma anche gran parte d'Europa portando un assaggio di clima pienamente primaverile. L'area di alta pressione è supportata da correnti d'origine nord-africana. Ci troviamo nella fase apicale di questo dominio di alta pressione, che farà ulteriormente salire le temperature in questa parte centrale della settimana. Il caldo anomalo colpirà più direttamente le medie latitudini europee, con valori termici eccessivi addirittura da tarda primavera. Aria più fredda lambirà l'Italia dal Weekend, con stop al caldo anomaloIl meteo stabile perdurerà ancora per qualche giorno, ma sul finire della settimana assisteremo alle prime manovre atte ad indebolire e sgonfiare l'anticiclone. Anzitutto, il cuore dell'alta pressione emigrerà verso il Regno Unito, lasciando un ...

