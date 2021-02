Volley femminile, Serie A1 2021: Chieri batte Trento al tie-break e sale al quarto posto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Chieri ha sconfitto Trento per 3-2 (15-25; 25-12; 25-15; 23-25; 15-8) in recupero della Serie A1 di Volley femminile. Le piemontesi si sono imposte in trasferta al tie-break, hanno conquistato il secondo successo consecutivo e si sono issate al quarto posto della classifica generale con due punti di vantaggio su Scandicci, ma le toscane hanno disputato una partita in meno. Le dolomitiche sono invece ottave dopo il quarto ko nelle ultime cinque uscite. A trascinare le ospiti sono state le attaccanti Kaja Grobelna e Alexandra Frantti (24 punti a testa, rispettivamente 4 e 3 muri), da segnalare anche le 5 stampatone di Rhamat Alhassan (13 marcature complessive). Alle padrone di casa non sono bastate Eleonora Furlan (16, 6 muri) e Giulia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha sconfittoper 3-2 (15-25; 25-12; 25-15; 23-25; 15-8) in recupero dellaA1 di. Le piemontesi si sono imposte in trasferta al tie-, hanno conquistato il secondo successo consecutivo e si sono issate aldella classifica generale con due punti di vantaggio su Scandicci, ma le toscane hanno disputato una partita in meno. Le dolomitiche sono invece ottave dopo ilko nelle ultime cinque uscite. A trascinare le ospiti sono state le attaccanti Kaja Grobelna e Alexandra Frantti (24 punti a testa, rispettivamente 4 e 3 muri), da segnalare anche le 5 stampatone di Rhamat Alhassan (13 marcature complessive). Alle padrone di casa non sono bastate Eleonora Furlan (16, 6 muri) e Giulia ...

SalentoSport : #VOLLEY – Leverano e Melendugno senza ostacoli: i #risultati del 6° turno in B/M e B2/f - sportface2016 : #Volley femminile, vittoria in rimonta di #Conegliano contro #Scandicci - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile, #Chieri vince al tie-break il recupero sul campo di #Trento - sportface2016 : #volley #CevCupW 2021, #Monza vince la semifinale di andata contro l'#Obrenovac: la cronaca del match - romatoday : Volley Club Frascati, la serie C femminile vola -