Vaccino AstraZeneca | usata solo una dose su 10 E l’azienda dimezza la fornitura

Agenzia_Ansa : AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione europea rispetto al cont… - TgLa7 : #Vaccino: Astrazeneca a 18-65enni tranne vulnerabili. E' quanto dispone la circolare del ministero della Salute, su… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - loscornetteros : Notizia che gira poco. 'AstraZeneca prevede di fornire meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid all'Unione… - auanasghens : @ArtemiosMilani Ma se tutti quanti andassimo in massa sull’account Twitter di @AstraZeneca, per chiedere che fornis… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

24 febbraio 2021 doseUnione Europea Lazio Sardegna Per approfondire Dosaggio, efficacia, anziani: cosa sappiamo sulEcco il nuovo piano vaccini: da subito anche ...La notizia infatti è cheprevede di fornire meno della metà delle dosi dianti - Covid all'Unione europea rispetto al c ontratto nel secondo trimestre. Lo ha reso noto un ...E sugli under 65, apriremo le prenotazioni non appena avremo le nuove forniture da AstraZeneca”. Piano vaccini: passa a maggioranza proposta di risoluzione del Pd Approvata a maggioranza, con il voto ...Il titolo approfitta delle ultime notizie relative al nuovo taglio delle consegne dei vaccini da parte di Astrazeneca: Reuters, che cita come fonte un funzionario della Commissione Europea, riferisce ...