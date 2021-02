Traffico di stupefacenti, blitz all’alba. Arrestate 47 persone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Salerno con il Corpo della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Centrale, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno, sta conducendo una vasta operazione nei confronti di organizzazioni criminali dedite al Traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 47 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti, minaccia ed estorsione, operante anche all’interno della casa circondariale di Salerno con la creazione di una vera e propria “piazza di spaccio” e un mercato illegale di cellulari. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile di Salerno con il Corpo della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Centrale, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno, sta conducendo una vasta operazione nei confronti di organizzazioni criminali dedite alillecito di sostanze, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di 47, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alillecito di sostanze, minaccia ed estorsione, operante anche all’interno della casa circondariale di Salerno con la creazione di una vera e propria “piazza di spaccio” e un mercato illegale di cellulari. Consiglia

