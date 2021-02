Televoto truccato al Grande Fratello Vip 2020, l’esercito dei Zorzando sul piede di guerra (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il cerchio si stringe e la questione del Televoto truccato al Grande Fratello vip 2020 torna ad essere di attualità sui social dove proprio l’hashtag che grida ai broglio è al primo posto. La faida è ormai aperta e se da una parte ci sono i brasiliani e i fan di Dayane Mello pronti a dare battaglia per portare alla vittoria la loro beniamina, dall’altra ci sono quelli dell’esercito dei Zorzando che stanno spingendo alla vittoria proprio Tommaso Zorzi, ma come andrà a finire? In molti sono convinti che tutto sia scritto e che sarà proprio Dayane Mello a vincere per via degli stessi voti che le hanno permesso di essere la prima finalista di questa edizione, ma se così non fosse? Dayane Mello può contare ancora sui voti dei suoi fedelissimi e anche di tutti quelli che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il cerchio si stringe e la questione delalviptorna ad essere di attualità sui social dove proprio l’hashtag che grida ai broglio è al primo posto. La faida è ormai aperta e se da una parte ci sono i brasiliani e i fan di Dayane Mello pronti a dare battaglia per portare alla vittoria la loro beniamina, dall’altra ci sono quelli deldeiche stanno spingendo alla vittoria proprio Tommaso Zorzi, ma come andrà a finire? In molti sono convinti che tutto sia scritto e che sarà proprio Dayane Mello a vincere per via degli stessi voti che le hanno permesso di essere la prima finalista di questa edizione, ma se così non fosse? Dayane Mello può contare ancora sui voti dei suoi fedelissimi e anche di tutti quelli che ...

frances14824796 : @levixekian Il GFVIP2 dove non c’era nessun televoto truccato?? E in finale ci arrivavano le persone che erano veramente amate. - mounds_shame : @cli_tia Se io baro e tu bari non giochiamo ad armi pari, bariamo entrambi. Il televoto che viene chiamato “trucca… - Ggmar00 : RT @ninetiesbish: @ohchetrashlulli @GrandeFratello Televoto truccato perché Tommaso ha ricevuto 10,6 MILIONI di voti durante il televoto de… - disperandomii : anch’io penso che il televoto sia stato truccato,chi fa parte del 3% che ha votato zelletta finalista?… - hrtglasss : RT @mariahsbubble: L’esercito dei fan di Stefania e Tommaso che grida in giro al televoto truccato: #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP -