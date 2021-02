Surface Laptop 4 con AMD Ryzen 5 | nuovi dettagli su Geekbench

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Recentemente è comparso suil primo benchmark della variante con processore AMD5 di4.del benchmark Il benchmark deldi quarta generazione ha messo in evidenza i seguenti: Processore AMD5 3580U (nome in codice Renoir). 8GB di memoria RAM DDR4. Per quanto riguarda le prestazioni,4 ha ottenuto un punteggio single-core di 1063 e un punteggio multi-core di 5726. Rispetto alla variante con CPU Intel Core i5-1135G7, la variante AMD ha ottenuto un punteggio single-core inferiore (1343) e un punteggio multi-core superiore (4970). Conclusione Il processore comparso suè un AMD ...

Microsoft Surface Laptop 4 è in ritardo: le prime indiscrezioni riportavano un possibile lancio a gennaio, ma la pandemia avrebbe costretto Microsoft a posticipare la presentazione nel secondo semestre dell'anno. La quarta generazione di Surface Laptop arriverà sul mercato sia con processori Intel Core 11a gen che con AMD Ryzen, la conferma definitiva arriva dal database di Geekbench che nelle ultime ore ha visto comparire i primi benchmark.