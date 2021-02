Stevie Wonder, il genio che sogna il funerale dell'odio per vivere un mondo a colori (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ho mai pensato che essere cieco e nero fosse uno svantaggio”. Visionario, eccentrico e diretto, Stevie Wonder suonava così il proprio pensiero - tra disabilità e razzismo - sulle pagine del Guardian nell’agosto del 2012. Il musicista non ha mai nascosto le proprie posizioni - impegnate e allo stesso tempo ironiche - volte a dipingere una società a colori come lui stesso ha fatto con la musica attraverso i tasti bianchi e neri del suo immancabile pianoforte. La carriera di Wonder, iniziata a soli quattro anni come un perfetto enfant prodige, è coronata da 25 Grammy Awards, un Grammy Lifetime Achievement Award, un Premio Oscar e 11 American Music Awards. Ma i premi più importanti della sua ricca bacheca non derivano dal mondo discografico. Grande attivista e leader dei diritti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ho mai pensato che essere cieco e nero fosse uno svantaggio”. Visionario, eccentrico e diretto,suonava così il proprio pensiero - tra disabilità e razzismo - sulle pagine del Guardian nell’agosto del 2012. Il musicista non ha mai nascosto le proprie posizioni - impegnate e allo stesso tempo ironiche - volte a dipingere una società acome lui stesso ha fatto con la musica attraverso i tasti bianchi e neri del suo immancabile pianoforte. La carriera di, iniziata a soli quattro anni come un perfetto enfant prodige, è coronata da 25 Grammy Awards, un Grammy Lifetime Achievement Award, un Premio Oscar e 11 American Music Awards. Ma i premi più importantia sua ricca bacheca non derivano daldiscografico. Grande attivista e leader dei diritti ...

