Seppie in zimino | la ricetta di Ivano Ricchebono

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ancora un’altra interessantecon le, ladidellein. E’ il piatto suggerito nella puntata di oggi 24 febbraio 2021 di E’ sempre mezzogiorno, ladellecon bietole. Sono necessari un po’ di ingredienti per rendere perfetto questo piatto dima il tutto è molto semplice. Il pesce va mangiato almeno due o tre volte la settimana, come suggerisce spesso la dottoressa Evelina Flachi. LaE’ sempre mezzogiorno disembra davvero ottima. Ecco come si preparano leincon ladello chef genovese nella cucina di ...