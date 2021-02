Sci di fondo: Federico Pellegrino ha vinto la Coppa del Mondo di sprint (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo sci italiano può esultare nuovamente. Federico Pellegrino ha vinto la Coppa del Mondo di sci di fondo nella categoria sprint. È il secondo trofeo dell’italiano, a distanza di cinque anni, dal primo trionfo della carriera. Il poliziotto valdostano, attualmente primo nella classifica mondiale, deve ringraziare anche la conclusione anticipata della competizione iridata. Gli ultimi due weekend di gare, previsti in Norvegia e in Repubblica Ceca sono stati infatti cancellati dai calendari dalla Federazione internazionale di sci per colpa del perdurare dell’emergenza sanita portata dal Covid-19. La stagione di Coppa del Mondo, quindi, si concluderà con le gare previste in Engadina il 13 e 14 marzo, mentre dopodomani a Oberstdorf, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo sci italiano può esultare nuovamente.haladeldi sci dinella categoria. È il secondo trofeo dell’italiano, a distanza di cinque anni, dal primo trionfo della carriera. Il poliziotto valdostano, attualmente primo nella classifica mondiale, deve ringraziare anche la conclusione anticipata della competizione iridata. Gli ultimi due weekend di gare, previsti in Norvegia e in Repubblica Ceca sono stati infatti cancellati dai calendari dalla Federazione internazionale di sci per colpa del perdurare dell’emergenza sanita portata dal Covid-19. La stagione didel, quindi, si concluderà con le gare previste in Engadina il 13 e 14 marzo, mentre dopodomani a Oberstdorf, in ...

