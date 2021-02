Sanremo 2021, chi è Gaia: in gara con la canzone “Cuore amaro” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) , ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex vincitrice di Amici. Sanremo 2021, chi è Gaia: età, carriera, vita privata e la canzone ‘Cuore amaro’Certamente tutti la ricordano per aver partecipato, e vinto, la passata edizione di Amici, oltre che per la sua meravigliosa musica. Stiamo parlando, ovviamente, di Gaia Gozzi, meglio conosciuta semplicemente come Gaia. Voce incredibile, interpretazioni da brividi e fascino sudamericano (sua madre ha origini brasiliane e lei canta benissimo anche in portoghese), Gaia è amatissima dal pubblico e, nonostante la sua giovane età, è già una professionista affermata. Nata nel 1997, ha infatti solo 23 anni, ma è già pronta a salire su un palco importante come quello di Sanremo, ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) , ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex vincitrice di Amici., chi è: età, carriera, vita privata e la’Certamente tutti la ricordano per aver partecipato, e vinto, la passata edizione di Amici, oltre che per la sua meravigliosa musica. Stiamo parlando, ovviamente, diGozzi, meglio conosciuta semplicemente come. Voce incredibile, interpretazioni da brividi e fascino sudamericano (sua madre ha origini brasiliane e lei canta benissimo anche in portoghese),è amatissima dal pubblico e, nonostante la sua giovane età, è già una professionista affermata. Nata nel 1997, ha infatti solo 23 anni, ma è già pronta a salire su un palco importante come quello di, ...

