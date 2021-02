Sanremo 2021, Bugo: “Per me è l’anno della rivalsa” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sanremo 2021 in arrivo. “l’anno scorso non ho potuto cantare la mia canzone, non è mica un gioco. Quest’anno potrò farlo. Non è una rivincita ma una rivalsa sì”. Così Bugo, in un’intervista a ‘Repubblica’, parla dello spirito con cui torna sul palco di Sanremo a un anno dall’eliminazione dalla gara causata dal cambio del testo di ‘Sincero’ da parte di Morgan e dalla conseguente fuga dal palco di un Bugo furioso. E la rivalsa è anche il tema del brano che Cristian Bugatti (questo il vero nome del cantautore) porta in gara e che si chiama ‘E invece sì’. “Il termine mi piace, mi è sempre piaciuto”, dice. “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo l’anima, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)in arrivo. “scorso non ho potuto cantare la mia canzone, non è mica un gioco. Quest’anno potrò farlo. Non è una rivincita ma unasì”. Così, in un’intervista a ‘Repubblica’, parla dello spirito con cui torna sul palco dia un anno dall’eliminazione dalla gara causata dal cambio del testo di ‘Sincero’ da parte di Morgan e dalla conseguente fuga dal palco di unfurioso. E laè anche il tema del brano che Cristian Bugatti (questo il vero nome del cantautore) porta in gara e che si chiama ‘E invece sì’. “Il termine mi piace, mi è sempre piaciuto”, dice. “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo l’anima, ...

