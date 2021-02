Roma | Cristante titolare col Braga | ecco l' allenamento di rifinitura

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)- La buona notizia dell'diè il ritorno in gruppo di Bryan. Una vera e propria boccata d'ossigeno per Paulo Fonseca che si trova in piena emergena difensiva. Il ...

Commenta per primo Bryanè tornato a lavorare con il gruppo e sarà a disposizione già domani col Braga. Ancora individuale, invece, per Ibanez, Smalling e Kumbulla a rischio col Milan.- La buona notizia dell'allenamento di rifinitura è il ritorno in gruppo di Bryan. Una vera e propria boccata d'ossigeno per Paulo Fonseca che si trova in piena emergena difensiva. Il ...Probabili formazioni Roma-Braga: le possibili scelte di Fonseca e Carvalhal per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.ROMA FONSECA – Non solo la conferenza stampa di vigilia, Paulo Fonseca è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico della Roma ha parlato del match di domani contro il Braga in Europa Lea ...