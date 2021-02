Rinnovo Calhanoglu: come è andato l’incontro tra l’agente e il Milan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiene banco in casa Milan la questione del Rinnovo ci Hakan Calhanoglu: ecco come è andata la riunione con la dirigenza rossonera Tiene banco in casa Milan la questione relativa al Rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il Milan ha sottoposto a Gordon Stipic, agente del giocatore, un Rinnovo fino al 2025 a 4.5 milioni più alcuni bonus, di squadra e individuali. Stipic chiede una parte fissa più alta: dettaglio che non sembra in alcun modo mettere a rischio il Rinnovo ma che richiederà un ulteriore incontro nelle prossime settimane. CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiene banco in casala questione delci Hakan: eccoè andata la riunione con la dirigenza rossonera Tiene banco in casala questione relativa aldi Hakan. Ilha sottoposto a Gordon Stipic, agente del giocatore, unfino al 2025 a 4.5 milioni più alcuni bonus, di squadra e individuali. Stipic chiede una parte fissa più alta: dettaglio che non sembra in alcun modo mettere a rischio ilma che richiederà un ulteriore incontro nelle prossime settimane. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

