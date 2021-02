Rifiuti Reggio Calabria | da lunedì al via raccolta straordinaria

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – “La situazione non era più sopportabile. Non è concepibile che una delle città più belle del Mediterraneo sia devastata dai cumuli di immondizia. Una cosa è certa: la Regione aveva già attivato tutte le buone pratiche che si sono rese necessarie per cominciare a risolvere il problema”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì a conclusione della riunione alla Cittadella regionale convocata sull’emergenza rifiuti in provincia di Reggio Calabria.