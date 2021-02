Rientrate in Italia le salme di Attanasio e Iacovacci. Di Maio: “Massimo sforzo per ottenere la verità. All’Onu abbiamo chiesto l’apertura di un’inchiesta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “E’ stato straziante accogliere al fianco del presidente Draghi e dei familiari le salme dei nostri due connazionali vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella sua informativa alla Camera sull’attacco in Congo, costato la vita all’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista congolese Mustapha Milambo. “Un ritorno a casa tragico che ci riempie di angoscia. Nei nostri cuori – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo che ieri sera insieme al premier Mario Draghi ha accolto le salme dei due connazionali a Ciampino – abitano allo stesso tempo un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “E’ stato straziante accogliere al fianco del presidente Draghi e dei familiari ledei nostri due connazionali vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nella sua informativa alla Camera sull’attacco in Congo, costato la vita all’ambasciatore Luca, al carabiniere Vittorioe all’autista congolese Mustapha Milambo. “Un ritorno a casa tragico che ci riempie di angoscia. Nei nostri cuori – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo che ieri sera insieme al premier Mario Draghi ha accolto ledei due connazionali a Ciampino – abitano allo stesso tempo un dolore attonito e un orgoglio profondo per questi uomini che hanno sacrificato la loro esistenza al servizio ...

