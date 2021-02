Riaperture bar e ristoranti la sera: la difficile decisione di Draghi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua il dibattito sulle Riaperture di bar e ristoranti. Alcuni politici vogliono riaprire la sera. Gli esperti non sono d’accordo. Il maggior sostenitore della Riaperture è senza dubbio il leader della Lega Matteo Salvini. Per lui sarebbe un’opportunità di far prendere un po’ di respiro ai ristoratori. “I ristoranti devono poter lavorare anche la sera. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continua il dibattito sulledi bar e. Alcuni politici vogliono riaprire la. Gli esperti non sono d’accordo. Il maggior sostenitore dellaè senza dubbio il leader della Lega Matteo Salvini. Per lui sarebbe un’opportunità di far prendere un po’ di respiro ai ristoratori. “Idevono poter lavorare anche la. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giuggio72684862 : RT @Cassio39592131: Vedo infimi giornalisti scappare con falsi monopattini e falsi banchi con le rotelle che volevano il golpe renziano fac… - Akinato72444362 : RT @Fabio64356227: Ristoranti e bar in silenzio? Aspettavate salvini care puttane, vi trovate ancora col culo per terra? Provate con la Mel… - FerroNano : RT @Fabio64356227: Ristoranti e bar in silenzio? Aspettavate salvini care puttane, vi trovate ancora col culo per terra? Provate con la Mel… - predieridanilo : RT @Cassio39592131: Vedo infimi giornalisti scappare con falsi monopattini e falsi banchi con le rotelle che volevano il golpe renziano fac… - GeaPilato : RT @Cassio39592131: Vedo infimi giornalisti scappare con falsi monopattini e falsi banchi con le rotelle che volevano il golpe renziano fac… -