Riapertura palestre e piscine | il Cts è contrario E i tempi si allungano

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con la variante inglese del coronavirus che preoccupa gli esperti per la maggiore capacità di diffusione, il governo pare imboccare la via della prudenza indicata anche dal Comitato tecnico ...

Lo slittamento delladie centri wellness mette a rischio un settore che a livello nazionale coinvolge 120mila operatori in oltre 16mila strutture da Nord a Sud della Penisola. È quanto emerge da un'...E ladi teatri, cinema, realtà sportive,e piscine è un ritorno alla normalità'. Il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini (del Pd) , ...Sembra proprio non esserci pace per i cinema, i teatri e le palestre. Il governo Draghi sembra essere orientato ad un nuovo slittamento delle aperture.Draghi si è riunito con i ministri e il Cts per discutere sulle misure da adottare con il nuovo Dpcm: prevale la linea della prudenza.