Recovery, Bruxelles dà i voti ai piani nazionali: otto A o addio soldi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cifra monstre, intervento senza precedenti, occasione unica: quando si parla di Recovery Fund sono tante le espressioni usate per dare la dimensione del piano messo in campo dall’Europa che ha fatto quadrato, mettendo sul piatto 750 miliardi, con l’obiettivo di ridare fiato alle economie dei Paesi membri, fiaccate ormai da mesi dalla crisi seguita all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Sette mesi fa, l’accordo tra i leader europei che aveva fatto esultare, nelle scorse ore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il regolamento che istituisce ufficialmente il “dispositivo per la ripresa e la resilienza”, cuore del Next Generation Eu. Ma la strada, come da copione, è tutta in salita. Come scrive il Fatto Quotidiano, serve anzitutto la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali della decisione sulle “risorse proprie” della Ue. C’è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cifra monstre, intervento senza precedenti, occasione unica: quando si parla diFund sono tante le espressioni usate per dare la dimensione del piano messo in campo dall’Europa che ha fatto quadrato, mettendo sul piatto 750 miliardi, con l’obiettivo di ridare fiato alle economie dei Paesi membri, fiaccate ormai da mesi dalla crisi seguita all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Sette mesi fa, l’accordo tra i leader europei che aveva fatto esultare, nelle scorse ore è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il regolamento che istituisce ufficialmente il “dispositivo per la ripresa e la resilienza”, cuore del Next Generation Eu. Ma la strada, come da copione, è tutta in salita. Come scrive il Fatto Quotidiano, serve anzitutto la ratifica da parte dei Parlamentidella decisione sulle “risorse proprie” della Ue. C’è ...

