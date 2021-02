Pubblica amministrazione, Laus fa appello a Brunetta: “Retribuzioni eque in appalti” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “La Pubblica amministrazione per prima si prenda l’impegno di garantire salari equi quando affida servizi in appalto ad aziende private”. E’ l’appello che il senatore torinese del Partito Democratico Mauro Laus rivolge al neo-ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “È un impegno che lo Stato può e deve onorare anche in assenza di uno specifico intervento normativo in materia di retribuzione, di rappresentanza e di contrattazione. Intervento che comunque io continuerò a perseguire con ostinazione” afferma il senatore che è anche capogruppo Pd in commissione lavoro. “Già adesso – prosegue Laus – possiamo fare meglio di così, possiamo uscire dall’ipocrisia di un sistema pubblico che nelle intenzioni condanna la corsa al ribasso ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Laper prima si prenda l’impegno di garantire salari equi quando affida servizi in appalto ad aziende private”. E’ l’che il senatore torinese del Partito Democratico Maurorivolge al neo-ministro dellaRenato. “È un impegno che lo Stato può e deve onorare anche in assenza di uno specifico intervento normativo in materia di retribuzione, di rappresentanza e di contrattazione. Intervento che comunque io continuerò a perseguire con ostinazione” afferma il senatore che è anche capogruppo Pd in commissione lavoro. “Già adesso – prosegue– possiamo fare meglio di così, possiamo uscire dall’ipocrisia di un sistema pubblico che nelle intenzioni condanna la corsa al ribasso ...

