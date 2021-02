Principe Filippo resta ricoverato in ospedale: “Ecco che cos’ha e come sta davvero” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Principe Filippo sta meglio. Dopo otto giorni passati in ospedale, da Buckingham Palace si è accennato per la prima volta ufficialmente al motivo che ha costretto al ricovero il 99enne marito della regina Elisabetta. Si parla di generica “infezione”. Termine che può voler dire tutto e voler dire niente. Due giorni fa era stato il Principe William, legatissimo al nonno, a dichiarare che Filippo “sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio, anche se rimarrà ancora in ospedale”. A stretto giro è infine arrivata l’ufficialità di palazzo con il quartogenito Edoardo. Uscendo dal King Edward VII Hospital, ha dichiarato che il Duca di Edimburgo, “sta molto meglio e non vede l’ora di uscire dall’ospedale”. Il 16 febbraio scorso Filippo era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilsta meglio. Dopo otto giorni passati in, da Buckingham Palace si è accennato per la prima volta ufficialmente al motivo che ha costretto al ricovero il 99enne marito della regina Elisabetta. Si parla di generica “infezione”. Termine che può voler dire tutto e voler dire niente. Due giorni fa era stato ilWilliam, legatissimo al nonno, a dichiarare che“sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio, anche se rimarrà ancora in”. A stretto giro è infine arrivata l’ufficialità di palazzo con il quartogenito Edoardo. Uscendo dal King Edward VII Hospital, ha dichiarato che il Duca di Edimburgo, “sta molto meglio e non vede l’ora di uscire dall’”. Il 16 febbraio scorsoera stato ...

