Perché per la Procura di Milano le app di food delivery devono assumere 60mila rider (Di mercoledì 24 febbraio 2021) VIA LAGRANGE, TURIN, ITALY – 2020/03/12: A Uber Eats rider wearing a respiratory mask rides past a Camicissima shop. The Italian government shutted down majority of stores to halt the spread of COVID-19 coronavirus outbreak. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Un’indagine della Procura di Milano ha contestato 733 milioni di euro ammenda a società di food delivery per la violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro dei rider. “Sessantamila lavoratori” delle società Uber Eats, Glovo-foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno inoltre essere assunti come “coordinati e continuativi”, sulla base di verbali notificati alle stesse aziende. Lo hanno riferito, in una conferenza stampa web, le autorità che hanno condotto l’inchiesta e indagano sei persone ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) VIA LAGRANGE, TURIN, ITALY – 2020/03/12: A Uber Eatswearing a respiratory mask rides past a Camicissima shop. The Italian government shutted down majority of stores to halt the spread of COVID-19 coronavirus outbreak. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)Un’indagine delladiha contestato 733 milioni di euro ammenda a società diper la violazione di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro dei. “Sessantamila lavoratori” delle società Uber Eats, Glovo-inho, JustEat e Deliveroo, dovranno inoltre essere assunti come “coordinati e continuativi”, sulla base di verbali notificati alle stesse aziende. Lo hanno riferito, in una conferenza stampa web, le autorità che hanno condotto l’inchiesta e indagano sei persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché per Emergenza covid: prevale la linea della prudenza voluta dal Cts. Il Molise chiede aiuto all'esercito per terapie intensive Oggi in Parlamento ci saranno le comunicazioni del ministro della salute Speranza sulle nuove misure per il contrasto al Covid - 19. Il Cts invita ancora alla cautela perché si teme una terza ondata. ...

Covid, Molise chiederà intervento dell'Esercito per attivare posti in terapia intensiva ...sono state segnalate 'Una scelta forte e urgente - ha commentato la capogruppo Fanelli - perché, ...Lorenzo Guerini" ha sottolineato su facebook la Fanelli "e mi ha assicurato che invierà l'Esercito per ...

Google e l'accordo con Murdoch per il pagamento delle notizie: perché è così importante Corriere della Sera