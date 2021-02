Palù (Aifa): 'Non ha senso parlare di terza ondata, perché non è mai finita la seconda' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Giorgio Palù ha fatto il punto della situazione di fronte all'aumentare della circolazione della variante inglese. ?Non ha senso parlare di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente dell'(Agenzia italiana del farmaco) Giorgioha fatto il punto della situazione di fronte all'aumentare della circolazione della variante inglese. ?Non hadi ...

Moratti: posticipare il vaccino per chi ha avuto il Covid Palù, Aifa: la variante inglese sta prendendo il sopravvento 'Non ha senso parlare di prima, seconda o terza ondata. Il virus non ha mai smesso di circolare. Ora in certe aree del Paese la curva dei ...

