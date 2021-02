Omicidio Bondeno | parla la sorella di Rossella

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) LadiPlacati, Daniela, nel raccontare il suo dolore a Il Resto del Carlino dice: “Forse le persone deboli non accettano un no”. Lo dice con ovvio riferimento a Doriano, con il quale laaveva una relazione: relazione cheintendeva interrompere. “È sempre stata indipendente” dice Daniela, “forte di carattere, molto coraggiosa e orgogliosa della sua dignità. Non chiedeva aiuto, non si sfogava mai. Era riservata anche in famiglia, garbata, sorridente. Non voleva pesare su nessuno. Aveva la sua casa di proprietà e il lavoro sicuro”. C’era un punto di riferimento e di confronto che la rafforzava: “Da qualche anno” racconta la, “frequentava il gruppo del buddismo e credo che questo le sia stato di aiuto per affrontare tante problematiche della sua vita. ...

Nega di averla uccisa e venerdì comparirà davanti al giudice Doriano Saveri, 45 anni, di San Giovanni in Persiceto (Bologna), fermato per l'omicidio della compagna a Bondeno (Ferrara). La sorella della vittima: 'Non stava più bene con lui'. "Doriano non accettava la separazione, mia sorella mi aveva detto di volerlo lasciare ma lui non voleva andare via di casa"