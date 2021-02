Napoli, sindaci dei comuni vesuviani richiedono maggiori controlli sul territorio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Somma Vesuviana invita ancora una volta tutta la cittadinanza a rispettare le norme anticovid per cercare di limitare i contagi da coronavirus. I dati degli ultimi giorni sono in leggero miglioramento e bisogna proseguire su questa scia. Il sindaco di Somma Vesuviana, con altri 12 sindaci del vesuviano ha firmato la lettera inviata al Viminale con la quale si fa richiesta di un rafforzamento delle Forze dell’Ordine sul territorio. Queste le parole del primo cittadino di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: “Abbiamo 53 nuovi casi relativi però agli ultimi 5 giorni e dunque sembrerebbe esserci una stabilizzazione della curva anche se nella sola giornata di ieri abbiamo registrato 22 nuovi positivi, oggi 10. Abbiamo intensificato tutti i controlli sul ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il sindaco di Somma Vesuviana invita ancora una volta tutta la cittadinanza a rispettare le norme anticovid per cercare di limitare i contagi da coronavirus. I dati degli ultimi giorni sono in leggero miglioramento e bisogna proseguire su questa scia. Il sindaco di Somma Vesuviana, con altri 12del vesuviano ha firmato la lettera inviata al Viminale con la quale si fa richiesta di un rafforzamento delle Forze dell’Ordine sul. Queste le parole del primo cittadino di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: “Abbiamo 53 nuovi casi relativi però agli ultimi 5 giorni e dunque sembrerebbe esserci una stabilizzazione della curva anche se nella sola giornata di ieri abbiamo registrato 22 nuovi positivi, oggi 10. Abbiamo intensificato tutti isul ...

RobertoRolli2 : RT @lucioalessio: “Nel ‘73 Bari e Napoli hanno vaccinato un milione di persone in una settimana” [@Antonio_Decaro intervista a @repubblica]… - G_B0TTAZZI : RT @lucioalessio: “Nel ‘73 Bari e Napoli hanno vaccinato un milione di persone in una settimana” [@Antonio_Decaro intervista a @repubblica]… - ascochita : RT @lucioalessio: “Nel ‘73 Bari e Napoli hanno vaccinato un milione di persone in una settimana” [@Antonio_Decaro intervista a @repubblica]… - grotondi : RT @lucioalessio: “Nel ‘73 Bari e Napoli hanno vaccinato un milione di persone in una settimana” [@Antonio_Decaro intervista a @repubblica]… - forumalcentro : RT @lucioalessio: “Nel ‘73 Bari e Napoli hanno vaccinato un milione di persone in una settimana” [@Antonio_Decaro intervista a @repubblica]… -