Morte Evan Lo Piccolo autopsia sconvolgente: i segni di un martirio sul suo piccolo corpo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Evan Lo piccolo è stato ucciso da una polmonite cronica causata da traumi ripetuti. Per la sua Morte c'è in carcere il patrigno, Salvatore Blanco, accusato di ripetuti abusi e maltrattamenti sul piccolo. La madre ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere e la concessione degli arresti domiciliari, il giudice non si è ancora pronunciato. Evan Lo piccolo maltrattato fino alla Morte Oggi 24 febbraio 2021 è un giorno molto triste perché sono stati resi noti i risultati sull'autopsia di Evan Lo piccolo. Il bimbo di 20 mesi "morto a Rosolini il 17 agosto 2020, è stato ucciso da un arresto cardiocircolatorio e respiratorio causato da una

