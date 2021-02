Martinez: “Dimentichiamo il risultato dell’andata, serve la gara perfetta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato così alla vigilia della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli. Dobbiamo cercare di rispondere a tono, Dimentichiamoci il risultato dell’andata e proviamo a portare a casa la qualificazione. Era da pazzi pensare che riuscissimo ad arrivare fin qui, quando ho preso la squadra in seconda divisione. Il mio primo pensiero quando arrivai era di riuscire a mangiare il panettone, ora siamo cresciuti tanto e ne sono felice. Il Napoli è una grande squadra, noi proveremo a rimanere noi stessi. Servirà una gara perfetta per passare. Il calcio è imprevedibile. Ci siamo portati qui anche dipendenti storici della società, è una spedizione allegra per un evento storico. Ma non c’è euforia, le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Diego, allenatore del Granada, ha parlato così alla vigilia delladi ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Napoli. Dobbiamo cercare di rispondere a tono,ci ile proviamo a portare a casa la qualificazione. Era da pazzi pensare che riuscissimo ad arrivare fin qui, quando ho preso la squadra in seconda divisione. Il mio primo pensiero quando arrivai era di riuscire a mangiare il panettone, ora siamo cresciuti tanto e ne sono felice. Il Napoli è una grande squadra, noi proveremo a rimanere noi stessi. Servirà unaper passare. Il calcio è imprevedibile. Ci siamo portati qui anche dipendenti storici della società, è una spedizione allegra per un evento storico. Ma non c’è euforia, le ...

