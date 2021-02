Malattie rare: Takeda, impegno a tutto campo per il paziente (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Le Malattie rare, alle quali è dedicata il 28 febbraio la Giornata mondiale, sono patologie spesso trascurate, ma rappresentano un'emergenza sanitaria socialmente rilevante. Malattie che pongono al Sistema sanitario e alle aziende farmaceutiche che se ne occupano sfide particolari nella gestione dei pazienti e della ricerca farmacologica. In quest'area terapeutica Takeda è impegnata in prima linea, grazie anche alla collaborazione con l'intera comunità delle Malattie rare, come recentemente riconosciuto con l''Eurordis black pearl award' per il patient engagement. "La pandemia - afferma Rita Cataldo, Amministratore Delegato Takeda Italia - ha ridotto drasticamente i ricoveri, le visite e gli esami diagnostici, una situazione che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Le, alle quali è dedicata il 28 febbraio la Giornata mondiale, sono patologie spesso trascurate, ma rappresentano un'emergenza sanitaria socialmente rilevante.che pongono al Sistema sanitario e alle aziende farmaceutiche che se ne occupano sfide particolari nella gestione dei pazienti e della ricerca farmacologica. In quest'area terapeuticaè impegnata in prima linea, grazie anche alla collaborazione con l'intera comunità delle, come recentemente riconosciuto con l''Eurordis black pearl award' per il patient engagement. "La pandemia - afferma Rita Cataldo, Amministratore DelegatoItalia - ha ridotto drasticamente i ricoveri, le visite e gli esami diagnostici, una situazione che ...

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare Spilamberto: "Accendiamo le luci sulle malattie rare" Il 27 - 28 febbraio 2021 la Rocca Rangoni di Spilamberto si illuminerà con i colori della giornata mondiale delle malattie rare, per sensibilizzare la collettività sulle problematiche sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara, #UNIAMOleforze. La Giornata mondiale delle Malattie Rare giungerà il ...

La pandemia e le malattie rare: come cambiata e quali rischi per chi ne è affetto Ne abbiamo parlato con Flora Peyvandi, direttore della Medicina Generale " Emostasi e Trombosi e del Malattie Rare Center del Policlinico di Milano : che ci racconta non solo come si è fatto fronte ...

