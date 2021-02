LIVE Giro d’Italia 2021, presentazione in DIRETTA: 8 arrivi in salita, 2 cronometro, Zoncolan e Giau! (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE ANTICIPAZIONI SUL PERCORSO DEL Giro d’Italia 2021 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL’UAE TOUR 17.10 La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.07 Riepiloghiamo dunque il percorso del Giro d’Italia: 1° tappa: Torino-Torino (cronometro 9 km) 2° tappa: Stupinigi-Novara (173 km) 3° tappa: Biella-Canale (187 km) 4° tappa: Piacenza-Sestola (186 km) 5° tappa: Modena-Cattolica (171 km) 6° tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (150 km) 7° tappa: Notaresco-Termoli (178 km) 8° tappa: Foggia-Guardia Sanframondi (173 km) 9° tappa: Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (160 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE ANTICIPAZIONI SUL PERCORSO DELLADELLA TAPPA DI OGGI DELL’UAE TOUR 17.10 La nostrasi conclude qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 17.07 Riepiloghiamo dunque il percorso del: 1° tappa: Torino-Torino (9 km) 2° tappa: Stupinigi-Novara (173 km) 3° tappa: Biella-Canale (187 km) 4° tappa: Piacenza-Sestola (186 km) 5° tappa: Modena-Cattolica (171 km) 6° tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) (150 km) 7° tappa: Notaresco-Termoli (178 km) 8° tappa: Foggia-Guardia Sanframondi (173 km) 9° tappa: Castel Di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (160 ...

