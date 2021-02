L’Eredità | trionfa Guglielmo | nuovo record per il campione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)alla Ghigliottina e sancisce un. Flavio Insinna, sbalordito dal, non può che complimentarsi Flavio Insinna (fonte foto: Rai Play)Come sempre, la fascia pre serale di Rai Uno, quella prima del Tg delle 20, è stata allietata dal quiz show, condotto magistralmente e con grande simpatia da Flavio Insinna. I telespettatori sono sempre più appassionati e si divertono a cimentarsi, proprio come i concorrenti, nel rispondere correttamente alle domande poste dal conduttore. La puntata andata in onda, ieri sera martedì 23 febbraio 2021, ancora una volta è stata entusiasmante e ricca di colpi di scena. Si è confermato nuovamente, che è riuscito ad ...