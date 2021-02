Juventus, Kulusevski: “Innamorato del calcio grazie a mia sorella. Un sogno essere in bianconero” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ho iniziato come tutti i bambini, ero molto piccolo quando ho provato. Mia sorella più grande giocava, e io volevo giocare con lei. Ho iniziato con lei e mi è piaciuto. Dovrei ringraziarla almeno un po’. Lei amava Ronaldinho. Vedevo ovunque foto del brasiliano. Il primo giocatore però che mi è piaciuto tanto è stato Hazard. Resta il mio preferito”. Queste le parole di Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, in una diretta Instagram con ‘calcioShop’. “Devo ancora migliorare in tutto. Come per qualsiasi calciatore, non sei mai al top. Penso al destro, è più facile giocare con due piedi. Fisicamente posso migliorare tanto. Sto trovando l’allenamento giusto per essere più veloce e forte – ha proseguito il giocatore – È bellissimo arrivare alla Juventus, a questi livelli a 20 anni, è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ho iniziato come tutti i bambini, ero molto piccolo quando ho provato. Miapiù grande giocava, e io volevo giocare con lei. Ho iniziato con lei e mi è piaciuto. Dovrei ringraziarla almeno un po’. Lei amava Ronaldinho. Vedevo ovunque foto del brasiliano. Il primo giocatore però che mi è piaciuto tanto è stato Hazard. Resta il mio preferito”. Queste le parole di Dejan, attaccante della, in una diretta Instagram con ‘Shop’. “Devo ancora migliorare in tutto. Come per qualsiasi calciatore, non sei mai al top. Penso al destro, è più facile giocare con due piedi. Fisicamente posso migliorare tanto. Sto trovando l’allenamento giusto perpiù veloce e forte – ha proseguito il giocatore – È bellissimo arrivare alla, a questi livelli a 20 anni, è ...

