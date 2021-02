Infortunio Pellegrini: ancora ai box. Inter e Samp a rischio? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luca Pellegrini è rimasto ancora a riposo nell’allenamento odierno del Genoa: l’esterno potrebbe saltare le prossime gare con Inter e Sampdoria Luca Pellegrini, terzino del Genoa, è ancora alle prese con l’Infortunio accusato contro il Verona: potrebbe saltare le gare con Inter e Sampdoria. «Senza Pellegrini a riposo causa Infortunio, il gruppo è stato suddiviso in più tronconi. Tra duelli due contro due per superare i controllori diretti e andare in rete, e partitine nove contro nove con una disposizione singolare delle porte, una di schiena all’altra, mister Ballardini ha insistito su molteplici aspetti con l’assistenza del vice Regno e dei collaboratori, per movimentare una sessione andata avanti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lucaè rimastoa riposo nell’allenamento odierno del Genoa: l’esterno potrebbe saltare le prossime gare condoria Luca, terzino del Genoa, èalle prese con l’accusato contro il Verona: potrebbe saltare le gare condoria. «Senzaa riposo causa, il gruppo è stato suddiviso in più tronconi. Tra duelli due contro due per superare i controllori diretti e andare in rete, e partitine nove contro nove con una disposizione singolare delle porte, una di schiena all’altra, mister Ballardini ha insistito su molteplici aspetti con l’assistenza del vice Regno e dei collaboratori, per movimentare una sessione andata avanti ...

GenoaCFC : ? RISULTATO FINALE: #GenoaVerona 2??-2?? Un pareggio da Grifoni! In dieci per l’infortunio di Pellegrini il Genoa… - sportli26181512 : Genoa, Pellegrini ancora a riposo. Inter e Samp a rischio: In attesa di capire gravità e tempi di recupero dall'inf… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Genoa, Pellegrini dopo l'infortunio: 'Sono già in piedi, tornerò ancora più forte' - sportli26181512 : Genoa, Luca #Pellegrini: 'Tornerò ancora più forte': Messaggio social del difensore dopo il nuovo infortunio subito… - TUTTOJUVE_COM : Genoa, Pellegrini dopo l'infortunio: 'Sono già in piedi, tornerò ancora più forte' -