Il mercato in campo – La versione 2021 di Ivan Perisic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Discontinuo", "tatticamente anarchico", "poco predisposto al sacrificio", "lezioso", "umorale". Abbiamo elencato solo alcune delle critiche più diffuse rivolte da tifosi e addetti ai lavori ad Ivan Perisic durante l'esperienza interista pre Bayern Monaco. Una crescita di spessore in Germania, anni neroazzurri caratterizzati da un'alternanza tra giornate di classe sontuosa e lunghe pause. Può decidere da solo una sfida regalando spot di tecnica, progressione, cross al bacio, fiuto per il goal. Quando ha vissuto periodi no è finito per perdersi in un bicchier d'acqua, soffrendo emotivamente le critiche della piazza e intestardendosi in certe giocate. L'arrivo di Antonio Conte ha resettato tutto, un paio di big hanno dovuto fare le valigie, chi per ragioni tecnico – tattiche, chi per motivi disciplinari o scarso spirito di abnegazione. Non si guarda in ...

