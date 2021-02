I mercati europei recuperano e sono tutti positivi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia a metà giornata, dopo un inizio di seduta incerto. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB., trainato dal rally di TIM . Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,10%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +97 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,66%. Nello scenario borsistico europeo ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,80%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,26%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia a metà giornata, dopo un inizio di seduta incerto. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB., trainato dal rally di TIM . Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,10%. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +97 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,66%. Nello scenario borsistico europeo ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,80%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,26%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per ...

