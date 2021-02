Guida col cellulare, giro di vite in città Controlli anche con l’auto «civetta» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sicurezza stradale, dal 25 febbraio a Bergamo la polizia locale in campo con agenti in borghese per contrastare l’uso del telefonino alla Guida, una delle principali cause di incidenti . Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sicurezza stradale, dal 25 febbraio a Bergamo la polizia locale in campo con agenti in borghese per contrastare l’uso del telefonino alla, una delle principali cause di incidenti .

JonnyFenomeno : Ho visitato il @MuseoStibbert a 6-7 anni, non mi ricordo se con la classe o i centri estivi, ma è stato poco dopo u… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più bel LIBRO tra: ?? DIVINA COMMEDIA DANTE ALIGHIERI ?? GUIDA GALATTICA PER GLI AUTOSTOPPISTI DOUGLA… - marco_heffler : Quella sensazione mistica di ricongiungersi col proprio spirito guida dopo 6 mesi. Sei sempre bello come ti ricorda… - Ste_belli91 : RT @severino_nappi: È necessario garantire la #sicurezza dei cittadini. La nuova guida della città costruirà un asse col governo nazionale… - matteo_cic : RT @severino_nappi: È necessario garantire la #sicurezza dei cittadini. La nuova guida della città costruirà un asse col governo nazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida col Come fotografare le stelle con il telefono A proposito: se vuoi, leggi la mia guida su come fotografare la Luna col cellulare , per approfondire anche questa tecnica. Giunto alla voce AF (quella relativa alla messa a fuoco automatica), ...

Dal 'chiudiamo tutto' al 'riapriamo cinema e teatri', la realpolitik di Dario Franceschini Come dire: l'intenzione e l'impegno del ministro ci sono, però col virus che ha ripreso a correre e ... visto che guida un settore tra i più falcidiati dalla pandemia'. Una risposta, tutta politica, ...

Alla guida col cellulare, condannato un giovane Cronache Maceratesi La guida a Berlin Recycling Volleys-Trentino Itas 2021 Cev Champions League, giovedì in Germania l’andata dei quarti di finale Foto di Marco Trabalza. Scattano i quarti di finale di 2021 CEV Champions League. Dopo due turni preliminari e la Main Phas ...

Conte pronto a guidare M5S. Manca solo il via del Garante Ma l’altro Conte, l’ex presidente del Consiglio, è pronto a rilanciarsi al tavolo della politica. L’ex premier e l’ipotesi di fare il “capo” del Movimento (ma aperto alla società civile). Ovvero a pre ...

A proposito: se vuoi, leggi la miasu come fotografare la Lunacellulare , per approfondire anche questa tecnica. Giunto alla voce AF (quella relativa alla messa a fuoco automatica), ...Come dire: l'intenzione e l'impegno del ministro ci sono, peròvirus che ha ripreso a correre e ... visto cheun settore tra i più falcidiati dalla pandemia'. Una risposta, tutta politica, ...2021 Cev Champions League, giovedì in Germania l’andata dei quarti di finale Foto di Marco Trabalza. Scattano i quarti di finale di 2021 CEV Champions League. Dopo due turni preliminari e la Main Phas ...Ma l’altro Conte, l’ex presidente del Consiglio, è pronto a rilanciarsi al tavolo della politica. L’ex premier e l’ipotesi di fare il “capo” del Movimento (ma aperto alla società civile). Ovvero a pre ...