"Grazie Allah per il Covid": arriva la stangata in Tribunale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ha patteggiato in Tribunale l'italiano arrestato lo scorso luglio per aver inneggiato all'Isis in numerosi post pubblicati sui social. Aveva detto che il Covid era stato mandato da Allah. Nicola… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

max_ronchi : 'GRAZIE ALLAH, IL COVID PORTA VIA I VIZI': DUE ANNI AL 39ENNE PRO ISIS... - _DAGOSPIA_ : 'GRAZIE ALLAH, IL COVID PORTA VIA I VIZI': DUE ANNI AL 39ENNE PRO ISIS... - magicaGrmente22 : «Grazie Allah per il Covid, porta via i vizi»: due anni all'italiano che inneggiava all'Isis sul web - sellyp : @INLOVEWITHDS Ne stavo parlando prima con delle amiche ?? Pensavo non iniziasse più. Grazie Allah ???? - cadfael2 : RT @VoxNewsInfo2: : “Grazie Allah per Covid”, niente carcere per l’islamico che ci voleva sgozzare -