Governo | ecco quote sottogoverno | 11 M5S | 9 Lega | 6 Pd | 6 Fi | 2 Iv e 1 Leu**

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Venti uomini e 19 donne nella nuova squadra dei 39 tra viceministri e sottosegretari nominati stasera dal Cdm. Oltre al capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha avuto la deper la sicurezza della Repubblica, queste le '' per partito. Undici per i 5 Stelle: Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale), Manlio Di Stefano (Esteri), Carlo Sibilia (Interno), Anna Macina (Giustizia), Laura Castelli (Economia, viceministro), Ilaria Fontana (Transizione ecologica), Barbara Floridia (Istruzione), Pierpaolo Sileri (Salute), Alessandra Todde (Mise, viceministro), Giancarlo Cancelleri (Infrastrutture) e Rossella Accoto (Lavoro). Nove alla: Nicola Molteni (Interno), Stefania Pucciarelli (Difesa), Claudio Durigon (Economia), Gian Marco Centinaio (Agricoltura), Alessandro Morelli (Infrastratture, ...

Roma, 24 feb 20:44 - Il Consiglio dei ministri ha nominato trentanove sottosegretari, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente. Dei nuovi sottosegretari,...Alla Giustizia Macina e Sisto (Ile/Adnkronos) Il premier Mario Draghi completa la squadra dicon la nomina di 39 tra viceministri e sottosegretari .la lista. Sottosegretari alla ...Ecco la fotografia, ministero per ministero. Si completa così la squadra del governo Draghi. Ecco la fotografia, ministero per ministero Governo Draghi, ecco tutto lo staff, ministero per ministero Qu ...Lo scrittore: "Associare Borgonzoni e cultura è quasi un ossimoro. Il punto è che se vengono sbagliate le nomine degli uomini e delle, purtroppo, poche donne nei punti chiave del Governo è un bel guai ...