Giro d’Italia 2021, chi parteciperà? Bernal, Evenepoel, Nibali, Pinot e tutti i favoriti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono già diversi i corridori che hanno annunciato la loro partecipazione al Giro d’Italia 2021. Tra tutti, ovviamente, spiccano due tra le giovani stelle più scintillanti del firmamento ciclistico. Il primo è Egan Bernal, leader del Team Ineos e vincitore del Tour de France 2019, il quale ha già sciolto tutte le riserve. Il secondo, invece, è l’enfant prodige belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), che ha in programma di tornare alle gare, dopo il brutto infortunio patito a causa della caduta allo scorso Giro di Lombardia, proprio alla Corsa Rosa. Non mancherà, ovviamente, neanche il simbolo del ciclismo italiano Vincenzo Nibali, il quale dividerà i gradi di capitano della Trek-Segafredo con il veterano neerlandese Bauke Mollema e con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono già diversi i corridori che hanno annunciato la loro partecipazione al. Tra, ovviamente, spiccano due tra le giovani stelle più scintillanti del firmamento ciclistico. Il primo è Egan, leader del Team Ineos e vincitore del Tour de France 2019, il quale ha già sciolto tutte le riserve. Il secondo, invece, è l’enfant prodige belga Remco(Deceuninck-Quick Step), che ha in programma di tornare alle gare, dopo il brutto infortunio patito a causa della caduta allo scorsodi Lombardia, proprio alla Corsa Rosa. Non mancherà, ovviamente, neanche il simbolo del ciclismo italiano Vincenzo, il quale dividerà i gradi di capitano della Trek-Segafredo con il veterano neerlandese Bauke Mollema e con ...

