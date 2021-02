GF VIP, fan in rivolta sul web: spopola l'hashtag #fuoritommaso (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel corso della puntata del GF VIP andata in onda lo scorso lunedì, 22 febbraio 2021, Dayane Mello ha confessato i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda Cannavò, la quale - tuttavia - sembra aver intrapreso un flirt con Andrea Zenga. Dopo aver rivelato questa sorta di amore platonico nei confronti della coinquilina, Dayane ha sorpreso tutti preferendo salvare Samantha de Grenet, la quale le è stata molto vicina all'interno della casa, mandando quindi la Cannavò in nomination insieme a Stefania Orlando. Una scelta che ha indispettito sia alcuni telespettatori sia gli altri concorrenti. Tommaso Zorzi spara a zero su Dayane Il più scosso da questa decisione sembrerebbe essere Tommaso Zorzi il quale non si è risparmiato dall'esprimere giudizi nei confronti della modella brasiliana. Il blogger milanese ha accusato la Mello di essere la persona più indelicata della Casa del GF VIP. ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel corso della puntata del GF VIP andata in onda lo scorso lunedì, 22 febbraio 2021, Dayane Mello ha confessato i suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda Cannavò, la quale - tuttavia - sembra aver intrapreso un flirt con Andrea Zenga. Dopo aver rivelato questa sorta di amore platonico nei confronti della coinquilina, Dayane ha sorpreso tutti preferendo salvare Samantha de Grenet, la quale le è stata molto vicina all'interno della casa, mandando quindi la Cannavò in nomination insieme a Stefania Orlando. Una scelta che ha indispettito sia alcuni telespettatori sia gli altri concorrenti. Tommaso Zorzi spara a zero su Dayane Il più scosso da questa decisione sembrerebbe essere Tommaso Zorzi il quale non si è risparmiato dall'esprimere giudizi nei confronti della modella brasiliana. Il blogger milanese ha accusato la Mello di essere la persona più indelicata della Casa del GF VIP. ...

