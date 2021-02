GameStop perde il suo CFO | Jim Bell si è dimesso e la compagnia è alla ricerca del successore

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)continua a resistere a diverse turbolenze tra cui il COVID-19 e il caso delle azioni della società diventate oggetto di speculazione finanziaria. Ora, ladeve anche trovare un nuovo chief financial officer. La nota catena ha annunciato che il CFO Jimsi dimetterà dsocietà a partire dal 26 marzo 2021, con ladi unin corso. Se unpermanente non dovesse essere trovato prima della partenza diha annunciato che nominerà Diana Jajeh, vicepresidente senior e responsabile della contabilità, nel ruolo di CFO ad interim durante la. Leggi altro...

Il caso GameStop solleva sicuramente tanti interrogativi su molte situazioni, ma resta il fatto che il trading è un gioco a somma zero, dove uno guadagna, uno perde e non c'è nulla di etico nel ...Ed è pericoloso: chi arriva prima guadagna, mentre l'ultimo perde tutto. Inoltre: la favola dello ... Ci saranno altri casi "GameStop", ed è probabile che già dalla prossima volta mieteranno molte più ...