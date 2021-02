Formazioni ufficiali Tottenham-Wolfsberger, Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Wolfsberger, gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Dopo il 4-1 dell’andata, gli spurs hanno ormai la qualificazione in tasca e possono permettersi di schierare qualche seconda linea. Agli austriaci servirebbe un miracolo per ribaltare la situazione, ma questo scenario appare piuttosto irrealistico. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18.00. Le Formazioni ufficiali Tottenham: Lloris, Reguilon, Tanganga, Scarlett, Lavinier, Markanday, John, Ndombelé, Moura, Bale, Son, Kane. Wolfsberger: Kuttin, Lochoshvili, Henriksson, Baumgartner, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ledi, gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di. Dopo il 4-1 dell’andata, gli spurs hanno ormai la qualificazione in tasca e possono permettersi di schierare qualche seconda linea. Agli austriaci servirebbe un miracolo per ribaltare la situazione, ma questo scenario appare piuttosto irrealistico. AlHotspur Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18.00. Le: Lloris, Reguilon, Tanganga, Scarlett, Lavinier, Markanday, John, Ndombelé, Moura, Bale, Son, Kane.: Kuttin, Lochoshvili, Henriksson, Baumgartner, ...

