Fiorentina | Malcuit spera in una maglia da titolare contro l’Udinese

Kevin Malcuit potrebbe partite titolare in Udinese-Fiorentina. Il francese è in ballottaggio con altri due giocatori per il ruolo di esterno destro Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha un grosso dubbio di formazione in vista della gara di domenica pomeriggio contro l'Udinese alla Dacia Arena. Secondo Corriere dello Sport tre giocatori si giocano una maglia da titolare per il ruolo di esterno destro nel 3-5-2 che disegnerà il tecnico viola: si tratta di Venuti, Caceres e Malcuit, con quest'ultimo che parte favorito.

