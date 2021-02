Days Gone: data d’uscita e requisiti confermati per la versione PC (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Days Gone arriverà su PC con una data d’uscita che è emersa nelle ultime ore grazie a Steam, confermati, inoltre, anche i requisiti minimi Sony ha recentemente annunciato che Days Gone di SIE Bend Studio arriverà su PC e ora siamo a conoscenza anche dei requisiti minimi e consigliati e della data d’uscita. Sebbene Sony si sia limitata ieri a fornire una generica finestra di rilascio primaverile, la pagina ufficiale del gioco su Steam indica che questo uscirà il 26 aprile. Ma non è tutto: confermati anche il supporto per monitor ultra-wide e framerate sbloccati. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Days Gone: ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 febbraio 2021)arriverà su PC con unache è emersa nelle ultime ore grazie a Steam,, inoltre, anche iminimi Sony ha recentemente annunciato chedi SIE Bend Studio arriverà su PC e ora siamo a conoscenza anche deiminimi e consigliati e della. Sebbene Sony si sia limitata ieri a fornire una generica finestra di rilascio primaverile, la pagina ufficiale del gioco su Steam indica che questo uscirà il 26 aprile. Ma non è tutto:anche il supporto per monitor ultra-wide e framerate sbloccati. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ...

